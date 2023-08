Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gartengeräte gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Blücherstraße;

Tatzeit: zwischen 29.08.2023, 17.00 Uhr, und 30.08.2023, 07.45 Uhr;

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Gärtnerei in Bocholt eingebrochen. Um in einen Lagerraum des Betriebs an der Blücherstraße zu gelangen, machten sich die Täter an einem Tor zu schaffen. Die Einbrecher entwendeten drei Heckenscheren der Marke Stihl, einen Freischneider und eine Kettensäge der Marke Husqvarna sowie eine weitere Kettensäge der Marke Stihl. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell