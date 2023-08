Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Wenningfeld

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eichendorffstraße;

Tatzeit: zwischen 27.08.2023, 11.00 Uhr, und 29.08.2023, 14.00 Uhr;

In ein Jagdhaus gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in Stadtlohn-Wenningfeld. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Die Diebe erbeuteten ein TV-Gerät des Herstellers Panasonic, eine Makita-Akkubohrmaschine sowie Toilettenpapier. Zu dem Geschehen in dem kleinen Busch nahe der Eichendorffstraße kam es zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Dienstag, 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

