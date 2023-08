Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: 29.08.2023, 23.10 Uhr;

Als ein Autofahrer am Dienstagabend in ein Atemalkoholgerät gepustet hatte, zeigte das Display einen Wert an, der für eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,8 Promille sprach. Polizisten hatten den Mann auf der Ochtruper Straße in Gronau angehalten und kontrolliert. Dabei drang aus dem Fahrzeuginneren eine deutlich wahrnehmbare Alkoholduftwolke den Einsatzkräften entgegen. Für den 44-Jährigen ging es zur ärztlichen Blutentnahme in eine Polizeiwache. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

