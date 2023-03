Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl aus Wohnhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Jauerstraße;

Tatzeit: zwischen 26.03.2023, 22.00 Uhr, und 27.03.2023, 06.15 Uhr;

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Borken eingedrungen. Die Täter entwendeten unter anderem ein Portemonnaie und eine Jacke. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Jauerstraße. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell