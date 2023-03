Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision zwischen Rad und Pkw

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Up de Welle / Winterswijker Straße;

Unfallzeit: 25.03.2023, 14.00 Uhr;

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall vom Samstag in Bocholt-Stenern: Gegen 14.00 Uhr war es auf einem Parkplatz am Kreisverkehr Up de Welle / Winterswijker Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem jungen Radfahrer und dem Wagen einer Bocholterin gekommen. Personen kamen nicht zu Schaden. Um den Hergang des Geschehens weiter abzuklären, bittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 um Hinweise. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell