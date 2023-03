POL-BOR: Bocholt - Unfall beim Abbiegen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Am Hünting; Tatzeit: zwischen 25.03.2023, 14.00 Uhr, und 26.03.2023, 07.50 Uhr; In einen geparkten Firmenwagen eingebrochen sind Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Der beschädigte Wagen hatte auf einem Parkplatz an der Straße "Am Hünting" gestanden. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und hebelten eine Türabdeckung ab. Ob sie etwas aus dem Auto entwendet haben, ist noch ...

mehr