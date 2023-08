Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Parkendes Auto gestreift

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Stadtlohner Straße;

Unfallzeit: 26.08.2023, zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr;

Blauen Fremdlack zurückgelassen hat ein Unbekannter am Samstag in Ahaus-Wüllen - an einem grauen VW, den der Unbekannte zuvor auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Stadtlohner Straße angefahren hat. Zu dem Unfall kam es dort am frühen Nachmittag. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der an seinem Auto entstandene Schaden dürfte sich in einer Höhe von circa 20 bis 60 Zentimeter im linken vorderen Bereich befinden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell