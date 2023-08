Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 16. August 2023, gegen 21:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Delmenhorst entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 31-jähriger Delmenhorster mit einem BMW die Nutzhorner Straße in Richtung Mühlenstraße. Dabei fuhr er zunächst an mehreren geparkten, hellen Fahrzeugen vorbei. In Höhe der Lenaustraße übersah er beim Wiedereinordnen nach rechts den ebenfalls geparkten, dunklen BMW eines 28-Jährigen aus Delmenhorst.

Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkw, durch den Schäden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstanden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell