POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Eine Person hat am Mittwoch, 16. August 2023, 12:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten leichte Verletzungen erlitten. Am beteiligten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der 41-jährige Oldenburger befuhr die Autobahn 29 mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dreieck Ahlhorn. Zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten verlor er die Kontrolle über den VW und kollidierte zunächst zweimal mit den äußeren Schutzplanken. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und kam an der mittleren Schutzplanke zum Stehen.

Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen, wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Nach dem Unfall wurde die Autobahn 29 in Richtung Süden kurzfristig voll gesperrt. Bis zur Bergung des Pkws und Reinigung der Fahrbahn war die Sperrung des linken Fahrstreifens erforderlich. Diese wurde von der Autobahnmeisterei Oldenburg vorgenommen und hatte bis 16:45 Uhr Bestand.

