POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Transporter im Klosterdamm aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein junger Radfahrer hat am Dienstag, 15. August 2023, 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leichte Verletzungen erlitten. Der 13-Jährige aus Ganderkesee befuhr den Schlutterdamm in Richtung Delmestraße. Beim Einfahren in diese missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Delmenhorsters, der die Delmestraße mit einem SUV in ...

