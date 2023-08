POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Ganderkesee lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 15. August 2023, gegen 16:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen entstanden. Der Verursacher war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 55-jährige Mann aus dem Ammerland befuhr zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen die Hauptstraße in Richtung Aschenstedt. Dabei wollte er einen vorausfahrenden ...

mehr