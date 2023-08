Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Ein junger Radfahrer hat am Dienstag, 15. August 2023, 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leichte Verletzungen erlitten.

Der 13-Jährige aus Ganderkesee befuhr den Schlutterdamm in Richtung Delmestraße. Beim Einfahren in diese missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Delmenhorsters, der die Delmestraße mit einem SUV in Richtung Delmenhorst befuhr. Trotz einer eingeleiteten Bremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem jungen Radfahrer.

Der Junge aus Ganderkesee wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell