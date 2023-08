POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Fahrzeug

Ahaus-Wüllen (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Andreasstraße; Unfallzeit: 28.08.2023, zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr; Einen grauen Wagen angefahren hat am Montagnachmittag ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Wüllen. Der Mercedes der B-Klasse stand in der ersten Parkreihe in Höhe des Eingangs eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße, als es zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr zu dem Geschehen kam. ...

mehr