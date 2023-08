Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Lack von Audi zerkratzt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Twicklerstraße;

Tatzeit: zwischen 28.08.2023, 23.00 Uhr, und 29.08.2023, 18.20 Uhr;

Den schwarzen Lack eines Audis zerkratzt haben Unbekannte in Vreden. Der Wagen stand zwischen Montag, 23.00 Uhr, und Dienstag, 18.20 Uhr, auf einem Parkplatz an der Twickler Straße, als die Täter sich an dem Radkasten zu schaffen machten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell