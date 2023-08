Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet verurteilten Urkundenfälscher am Flughafen Dortmund

Dortmund (ots)

Gestern Morgen (9. August) beabsichtigten ein 25-Jähriger vom Dortmunder Flughafen aus, auszureisen. Bundespolizisten vollstreckten ermittelten jedoch einen Haftbefehl.

Gegen 10 Uhr wurde der junge Mann an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Pristina vorstellig. Dabei ermittelten die Beamten, dass die Staatsanwaltschaft Köln nach ihm fahnden lässt. Das Amtsgericht Köln hatte ihn wegen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetzt in mehreren Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen á 7 Euro verurteilt. Da er die Summe nicht bezahlt hatte, ist er zur Festnahme ausgeschrieben worden. Der kosovarische Staatsbürger erklärte, die Geldstrafe, samt der zusätzlichen Kosten im Gesamtwert von 532 Euro vor Ort bezahlen zu können. Dies gelang ihm nach einiger Zeit auch, so dass er einen Aufenthalt von fast zwei Monaten in eine Justizvollzugsanstalt abwenden konnte. Den Flug in Richtung Kosovo verpasste der Verurteilte jedoch.

