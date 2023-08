Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Keine Party in Düsseldorf - Bundespolizei nimmt zwei Ausreißerinnen in Gewahrsam

Hamm (ots)

Am Dienstagabend (8. August) informierte das Zugpersonal eines Regionalexpresses von Bielefeld nach Hamm die Bundespolizei über zwei minderjährige Mädchen und äußerte den Verdacht, dass diese vermutlich von zu Hause abgängig seien. Daraufhin nahmen Einsatzkräfte die 13 und 16-jährigen Mädchen nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm in Empfang. Eine Befragung der Mädchen ergab, dass sich die beiden tatsächlich unerlaubt aus einer Jugendschutzeinrichtung in Hannover entfernt hatten, um in Düsseldorf "Party" zu machen. Die Bundespolizisten nahmen die Mädchen in Gewahrsam und informierten die Jugendschutzeinrichtung in Hannover. Diese hatte das Verschwinden der Mädchen bereits bemerkt und sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Anstatt einer Party-Nacht in Düsseldorf übernachteten die Ausreißerinnen in einer Jugendschutzstelle in Hamm.

