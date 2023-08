Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl auf der Bundesautobahn A 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Montagabend, 7. August 2023 um 18:50 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Hohe Heide einen 39-jährigen Niederländer. Der Mann reiste zuvor in einem in den Niederlanden zugelassenen Toyota Aygo in das Bundesgebiet ein. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Niederländer durch die türkischen Behörden mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl wegen Totschlag gesucht wird. Zudem liegt eine Ausschreibung des Bundespolizeipräsidiums zur Einreiseverweigerung wegen ernsthafter Sicherheitsbedrohung gegen die Person vor. Der Gesuchte wurde daraufhin vor verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wurde über die Festnahme informiert. Die Vorführung beim zuständigen Haftrichter am Amtsgericht in Kleve erfolgt am Dienstagnachmittag.

