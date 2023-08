Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen "Fahrtausschluss" überprüft - wegen Betäubungsmitteln festgenommen: Bundespolizei findet Drogen bei Beschuldigtem am Bahnhof Siegburg

Köln (ots)

Am Samstagmorgen, den 5. August 2023, gegen 07:00 Uhr setzten Beamte der BPOLI Köln für die DB AG einen Fahrtausschluss gegenüber einer alkoholisierten männlichen Person am Bahnhof Siegburg durch. Im Rahmen der Überprüfung durch die Bundespolizisten erfolgte eine Mitnahme zur Dienststelle. Ein dort beim 25-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,86 Promille. Zusätzlich wurde der Mann zum Zwecke der Eigensicherung durchsucht. Diese förderte unter anderem Betäubungsmittel zutage, die der guineische Staatsangehörige am Körper versteckt mit sich führte. Sowohl 36 Gramm Marihuana als auch 9 sogenannte "Bubbles" -Konsumeinheiten Kokain (siehe Foto) - konnten durch die Beamten sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beanzeigt und zwecks Folgemaßnahmen im Anschluss an die Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell