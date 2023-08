Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Restaurant

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Westend;

Tatzeit: 30.08.2023, 01.40 Uhr;

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt die Glastür eines Gastronomiebetriebs eingeschlagen. Die Täter hatten sich so Zugang verschafft in die Räumlichkeiten an der Straße Westend. Angaben zu einem möglichen Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell