POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.04.2024.

Salzgitter (ots)

Hundebesitzer wurde bedroht.

Salzgitter, Heckenstraße, 23.04.2024, 16:30 Uhr.

Die Polizei wurde über den Notruf zu einer angezeigten Bedrohung alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Polizeikräfte konnte folgender Sachverhalt in Erfahrung gebracht werden. Ein 61-jähriger Hundebesitzer sei mit seinem Hund Gassi gegangen. Zur Tatzeit habe er einen anderen Hundebesitzer angesprochen, ob dieser nicht die Hinterlassenschaften seines Tieres beseitigen möchte. Daraufhin sei der Angesprochene sofort aggressiv geworden und habe den 61-jährigen verbal bedroht. Der Tatverdächtige habe noch gegen den Hund des 61-jährigen getreten, bevor er vom Tatort flüchte.

Die Polizei fahndete nach dem Verursacher und konnte diesen in der Nähe eines Hochhauses in der Heckenstraße erkennen. Nachdem der Mann die Beamten erkannt hatte, flüchtete er in das Hochhaus. Hier konnte er von den Beamten eingeholt werden.

In dem Flur ging der Mann schließlich auf die Beamten zu und es drohte eine Eskalation der Lage. Die Beamten mussten daraufhin das Reizstoffsprühgerät einsetzen. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter wurde zwecks Belüftung des Treppenhauses nach dem Einsatz des Reizgases in das Hochhaus alarmiert.

Der 25-jährige Tatverdächtige konnte in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht werden. Hier wurde der Mann ambulant durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Im Anschluss an die Durchführung der polizeilichen und rettungsdienstlichen Maßnahmen konnte der Verursacher entlassen werden.

Der polizeiliche Einsatz hatte in der Öffentlichkeit eine erhöhte Außenwirkung.

