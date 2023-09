Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Ermittlungen führen zu Cannabisplantage

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Polizei Kleve, führte die EG Herkules der Polizei Krefeld seit Juli 2023 umfangreiche Ermittlungen gegen Betreiber einer Cannabisplantage auf der Schwertstraße. Eine Pressemitteilung der Polizei Kleve finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5592863

Am Donnerstag (31. August 2023) konnte im Keller einer Lagerhalle eine professionelle Plantage gefunden werden. Die 1995 Pflanzen standen kurz vor der Ernte und haben einen Wert von ca. 500.000 - 750.000 Euro. Diese wurden sichergestellt und durch das Technische Hilfswerk Ortsverband Krefeld abtransportiert.

In den Räumlichkeiten hielten sich zwei Albaner (26 und 18 Jahre) auf. Die beiden sind bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden festgenommen und werden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. (214)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell