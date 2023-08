POL-KR: Fahrt mit entwendetem Lieferwagen aus Krefeld endet in Moers

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (30. August 2023) brach ein Unbekannter in ein Warenlager auf der Straße "An der Elisabethkirche" ein. Er stahl diversen Schmuck und eine Geldkassette. Der Täter hatte sich gegen 3 Uhr über ein Fenster auf dem Dach gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Er durchsuchte mehrere Räume, beschädigte dabei unter anderem eine Tür und flüchtete mit dem Diebesgut durch eine Außentür. Der ...

mehr