Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Trio mit Schlagstock: Zwei Verdächtige in Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Montag (21. August 2023) hatten drei junge Männer im Kaiser-Friedrich-Hain an der Leyentalstraße zwei 19-Jährige mit einem Teleskopschlagstock bedroht und beraubt. Die Polizei hatte nach Zeugen gesucht - zu dieser und einer vergleichbaren Tat am Tag zuvor auf der Feldstraße. Wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung haben die Kriminalpolizei jetzt zu einem 15- und einem 19-Jährigen geführt. Beide Krefelder sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Der Haftrichter hat heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen wegen des dritten Beteiligten laufen noch. Ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Trio auch für die Tat vom 20. August verantwortlich ist, wird ebenfalls noch geprüft.

Unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5585800

