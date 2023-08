POL-KR: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Krefeld (ots) - Drei Männer brechen in Geschäft auf der Hochstraße ein - Zeugen gesucht! Am Donnerstag (24. August 2023) zerstörten drei Einbrecher gegen 2:30 Uhr eine Glasscheibe an einem Mobilfunkgeschäft auf der Hochstraße und gelangten so in den Innenraum. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus, woraufhin ein Zeuge auf die drei Männer aufmerksam wurde und die ...

