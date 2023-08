Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Männer brechen in Geschäft auf der Hochstraße ein - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (24. August 2023) zerstörten drei Einbrecher gegen 2:30 Uhr eine Glasscheibe an einem Mobilfunkgeschäft auf der Hochstraße und gelangten so in den Innenraum. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus, woraufhin ein Zeuge auf die drei Männer aufmerksam wurde und die Polizei informierte. Die drei Einbrecher flüchteten über die Königstraße in Richtung Sankt-Anton-Straße.

Über die Tatbeute kann derzeit nichts gesagt werden.

Alle drei Männer sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Der Erste trug dunkle Kleidung und hatte sein Gesicht verdeckt. Der Zweite hat dunkle Haare und trug einen schwarzen Pullover mit hellen Applikationen. Der Dritte war mit einer hellen Hose, einem hellen Pullover, einer dunklen Weste und einer schwarzen Kappe bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

