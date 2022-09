POL-PIAZ: Alzey - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Alzey (ots) - Am Abend des 15.09.2022 gegen 21.45 Uhr wurde in der Seniorenresidenz in Saulheim eine Rauchentwicklung gemeldet. Die eintreffende freiwillige Feuerwehr und die Polizei konnten in einem Zimmer einer Bewohnerin ein kokelndes T-Shirt auf einer eingeschalteten Stehlampe feststellen. Glücklicherweise kam es zu keinem Brand. Alle Bewohner wurden vorsorglich ...

