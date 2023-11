Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 55-Jähriger steigt auf ein Auto und verursacht Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation verursachte ein 55 Jahre alter Mann am Dienstag (28.11.2023) gegen 19.45 Uhr in der Tammer Straße in Markgröningen einen Sachschaden. Der Mann hielt zunächst wohl Fahrzeug an, die die Straße entlang fuhren, und stieg schließlich über die Motorhaube auf das Dach eines Opel. Hierdurch wurden die Windschutzscheibe und möglicherweise auch die Motorhaube und das Dach beschädigt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die hinzugerufene Polizei nahm den 55-Jährigen in Gewahrsam und brachte ihn eine psychiatrische Einrichtung.

