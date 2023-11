Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizeieinsatz an Schule nach gefährlicher Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (27.11.2023) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf einem Schulgelände im Herdweg in Böblingen, nachdem auf dem Pausenhof eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet worden war. Daraufhin rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes aus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, wollte ein 14-jähriger Schüler einen gleichaltrigen Mitschüler zur Rede stellen, da er ihn verdächtige, ihm am Vormittag Bargeld entwendet zu haben. Beide Beteiligte hatten hierzu Verstärkung, einmal durch einen 16-jährigen, weiteren Mitschüler und zum anderem durch einen 19-jährigen Familienangehörigen, hinzugezogen. Nachdem die Aussprache im Streit endete, soll der des Diebstahls verdächtige Schüler ein Messer gezückt haben. Es kam zu einem Handgemenge und der andere 14-Jährige wurde leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ebenso wurden die beiden 16- und 19-Jahre alten Mitstreiter leicht verletzt. Das Messer konnte sichergestellt werden, die weiteren Ermittlungen dauern an.

