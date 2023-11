Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannter entwendet Roller

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter entwendete zwischen Samstag (25.11.2023), 16:00 Uhr und Montag (27.11.2023), 07:00 Uhr einen Elektro-Motorroller, der in der Johannes-Daur-Straße in Korntal-Münchingen abgestellt war. Der Unbekannte löste zunächst gewaltsam die Lenkradsperre und schob den Roller in einen Hinterhof in der Zuffenhauser Straße. Dort versuchte er mutmaßlich, das Fahrzeug zu starten. Da der Akku nicht eingebaut war, misslang der Startversuch und er ließ den Roller stark beschädigt zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen in Verbindung zu setzen.

