POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen nach Unfall mit schwer verletzter Person gesucht

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (27.11.2023) gegen 18:50 Uhr in der Dieselstraße, nahe der Einmündung zum Laibinger Weg, in Schwieberdingen ereignete. Ein 63 Jahre alter E-Scooter-Lenker befuhr die Zufahrt eines Parkplatzes einer anliegenden Firma, als er mutmaßlich aufgrund der regennassen Fahrbahn in einer Kurve stürzte. In der Folge wurde der 63-Jährige, der keinen Helm trug, schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem E-Scooter beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

