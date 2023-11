Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gegen Laterne gefahren

Rastatt (ots)

Ein Lastkraftwagenfahrer touchierte am Dienstagvormittag eine Straßenlaterne in Rastatt. Auf einem Parkplatz "im Wörth" in Rastatt fuhr der 33-jährige Verkehrsteilnehmer gegen eine Laterne , wobei diese dadurch abknickte. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens des Fahrzeugführers, die Polizei zu rufen, konnten die Beamten den Sachverhalt schnell klären. Der 33-Jährige wurde anschließend mündlich verwarnt. /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell