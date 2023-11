Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Bühlertal - Falsche "Wasserableser", Zeugenaufruf

Bühl (ots)

Der Versuch eines bislang unbekannten Duos, die Bewohner eines Seniorenheims in der Liehenbachstraße zu täuschen, blieb am Donnerstag dank einer aufmerksamen Bewohnerin erfolglos. Am Donnerstagnachmittag gaben sich ein bisher unbekannter Mann und eine bisher unbekannte Frau als "Wasserzähler" eines Seniorenheims aus. Das kriminelle Team rechnete jedoch nicht mit einer Bewohnerin des Hauses, die die Masche sofort durchschaute und die zwei Personen aufforderte das Gebäude zu verlassen. Minuten später bemerkte die gleiche Dame, dass ein erneuter Versuch der Betrüger bei einer anderen Bewohnerin geglückt ist und das kriminelle Paar so Zutritt in eine Wohnung erlangte. Couragiert eilte die erste Bewohnerin zur Wohnung und verwies das Paar erneut des Anwesens. Eine Angestellte des Hauses verfolgte die Betrüger noch bis zum Parkplatz einer Schule in der Schulstraße, verlor die Beiden dann jedoch aus den Augen. Durch das schnelle agieren aller Beteiligten konnte den Bewohnern nach derzeitigen Wissen nichts gestohlen werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben und ungefähr 1,65 Meter groß sein. Er soll circa 30 Jahre alt sein, untersetzt mit dunklen Haaren und dunkler Bekleidung. Die Frau sei ca. 1,60Meter groß. Sie soll zwischen 16-20 Jahren alt sein, schlank, dunkle lange Haare (bei der Tat zu einem Pferdeschwanz gebunden). Sie war bekleidet mit weißer Strickweste und einer Jeanshose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bühl unter der Rufnummer 07223/990970 zu melden.

Da solche Maschen immer wieder vorkommen, schützen Sie sich selbst und halten Sie sich an unsere Präventionstipps:

- Lassen sie sich einen Ausweis der angeblichen Ableser vorlegen - Vereinbaren sie einen neuen Termin, wenn sie sich unsicher sind und nehmen sie Kontakt zu den Verantwortlichen Stellen auf - Leisten sie keine Unterschrift - Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. /to

