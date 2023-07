POL-NI: Nienburg - Verdacht der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein

Nienburg (ots) - (KEM) Am Donnerstag, den 27.07.2023, zwischen ca. 10.20 und 10.50 Uhr wurde ein schwarzer Ford Focus auf dem Parkplatz des DM-Marktes an der Celler Straße in Nienburg durch einen bislang unbekannten PKW am Fahrzeugheck touchiert und dadurch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen. Da die Polizeibeamten grüne ...

