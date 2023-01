Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: E-Bike am Wiesbadener Hauptbahnhof gestohlen

Wiesbaden (ots)

Am Sonntagabend meldete sich eine 38-jährige Frau aus Wiesbaden bei der Bundespolizei im Wiesbadener Hauptbahnhof und gab an, dass ihr E-Bike vor dem Hauptbahnhof entwendet wurde. Das Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von etwa 3000 Euro hätte sie gegen 14 Uhr am Hauptbahnhof abgestellt und gegen 20.30 Uhr festgestellt, dass jemand das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad entwendet hat. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

