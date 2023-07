Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wölpinghausen - PKW unter Alkoholeinfluss geführt - 31-Jähriger verletzt sich bei Flucht vor der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei ermittelt gegen einen 31-Jährigen aus dem LK Schaumburg, der verdächtigt ist, mit seinem PKW unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein.

Derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen nach entzog sich der Mann einer Verkehrskontrolle, hielt mit seinem PKW an der Bergkirchener Straße und flüchtete zu Fuß in die Dunkelheit. Im Rahmen der Fahndung konnte der 31-Jährige angetroffen werden. Er hatte sich zwischenzeitlich am Fuß verletzt, weshalb die Einsatzkräfte einen Rettungswagen alarmierten. Dieser brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei ihm wahrnahmen, er angab, von einer Party gekommen zu sein, einen Atemalkoholtest jedoch ablehnte, wurde dort zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus.

