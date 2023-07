Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Geparkten PKW touchiert und geflüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 27.07.2023, zwischen ca. 10.20 und 10.50 Uhr wurde ein schwarzer Ford Focus auf dem Parkplatz des DM-Marktes an der Celler Straße in Nienburg durch einen bislang unbekannten PKW am Fahrzeugheck touchiert und dadurch beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen. Da die Polizeibeamten grüne Farbanhaftungen an dem beschädigten PKW feststellte, könnte das unfallverursachende Fahrzeug grün gewesen sein.

Die Polizei Nienburg bittet mögliche Zeugen sich telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell