Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugführer führt Pkw unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln, besitzt keinen Führerschein und der Pkw ist nicht zugelassen

Husum (ots)

Husum (ZIE)

Eine nicht ganz alltägliche Verkehrskontrolle erlebten zwei Beamte der Polizei Stolzenau am Freitag, 28. Juli 2023, um 01.15h in der Nienburger Straße in Husum. Dort wurde ein Pkw kontrolliert. Bei Herantreten an den Pkw händigte der Fahrzeugführer dem kontrollierenden Beamten sofort einen Beutel aus, in dem sich nach Angaben des Fahrzeugführers Amphetamin befinde. Zudem stehe er aktuell unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln und besitze keinen Führerschein.

Die angegebenen Punkte konnten im Anschluß durch die Polizei verifiziert werden. Darüber hinaus wurde festgestellt, daß der Pkw aktuell nicht zugelassen ist.

Der Fahrzeugführer, ein 38jähriger Mann aus Wenden, wurde dem Krankenhaus Nienburg zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach weiteren notwendigen Überprüfungen wurde der Mann im Anschluß an seiner Wohnanschrift aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sein Fahrzeugschlüssel, die am Pkw angebrachten Kennzeichen und das übergebene Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Der Wendener wird sich nun wegen Fahrens unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell