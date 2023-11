POL-OG: Durmersheim - Auto durchwühlt

Lahr (ots) - Eine randalierende 19-Jährige sorgte am Donnerstagabend in einem Sportgeschäft in der Kreuzstraße für Aufsehen. Die junge Frau warf mit mehreren Gegenständen um sich, die Versuche der Angestellten die Dame zu beruhigen und des Platzes zu verweisen, blieben erfolglos. Nachdem die Polizei gerufen wurde, machte sie medizinische Probleme geltend. Die Beamten des Polizeireviers Lahr verständigten einen ...

mehr