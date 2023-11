Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Linienbus gegen Pkw

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Schwarzwaldstraße in Baden-Baden zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Die Unfallörtlichkeit war nahe der Kreuzung Schwarzwaldstraße/Murgstraße. Der 48-jährige Busfahrer soll auf der schmalen Fahrbahn zu weit ausgeschert haben, wobei es dabei zum Aufprall mit einem entgegenkommenden Peugeot kam. Glücklicherweise wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. /to

