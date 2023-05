Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrt endet an Stabgitterzaun - Fahrer alkoholisiert

Hamm-Heessen (ots)

Die Fahrt in einem Mercedes endete für einen 22-jährigen Mann aus Hamm und seinen 22-jährigen Beifahrer am Sonntag, 14. Mai, an einem Stabgitterzaun auf dem Großen Sand-weg/Grundhövelweg - glücklicherweise blieben beide Männer unverletzt.

Zuvor kollidierte der 22-jährige Fahrer mit einer Laterne, ehe er mit seinem Auto an dem Stabgitterzaun zum Stillstand kam.

Vor Ort eingesetzte Kräfte der Polizei konnten im Rahmen eines Atemalkoholtests feststellen, dass der Mercedes-Fahrer sein Gefährt unter dem Einfluss von Alkohol fuhr: Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit.

Der Sachschaden liegt geschätzt bei zirka 12.000 Euro. (ds)

