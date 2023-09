POL-WES: Wesel - Polizei sucht SUV-Fahrer nach Unfallflucht

Schermbeck (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, um eine Unfallflucht vom Samstag 09.09.23 aufzuklären. Gegen 16.00 Uhr war ein Motorradfahrer auf der Bestener Straße in Richtung Gahlen unterwegs. In der Kurve nach der Hedgen Straße kam ihm ein grün-schwarzer Fendt Traktor mit Anhänger entgegen. Weil der Traktor in die gegnerische Fahrbahn hineinragte, musste der ...

mehr