POL-WES: Wesel - Unbekannter Täter sucht zwei Mal Einfamilienhaus auf- Zeugen gesucht

Hünxe (ots) - Die Kriminalpolizei Wesel sucht Zeugen zu "Planenschlitzern" auf dem Autobahnrastplatz "Bergschlag" an der A3 (Fahrtrichtung Arnheim) in Hünxe. Die Autobahnpolizei Düsseldorf hatte dort am 07.09.23 vier Fälle von "Planenschlitzern" aufgenommen. In einem der vier Fälle waren die Täter erfolgreich: Sie hatten gegen 02.30 mehrere Kartons mit Pflegeprodukten von der Ladefläche des LKW in ein Auto geladen, ...

mehr