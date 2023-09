Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Polizei sucht Hinweise auf Planenschlitzern

Hünxe (ots)

Die Kriminalpolizei Wesel sucht Zeugen zu "Planenschlitzern" auf dem Autobahnrastplatz "Bergschlag" an der A3 (Fahrtrichtung Arnheim) in Hünxe.

Die Autobahnpolizei Düsseldorf hatte dort am 07.09.23 vier Fälle von "Planenschlitzern" aufgenommen. In einem der vier Fälle waren die Täter erfolgreich: Sie hatten gegen 02.30 mehrere Kartons mit Pflegeprodukten von der Ladefläche des LKW in ein Auto geladen, während der Fahrer vorne schlief.

Durch lautes Hupen weckte ein bisher unbekannter LKW-Fahrer seinen Kollegen und machte ihn auf den Diebstahl aufmerksam.

Die Personalien oder ein Kennzeichen dieses LKW-Fahrers sind nicht bekannt. Er sowie weitere Personen oder LKW-Fahrer, die sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz befunden haben, können vielleicht Angaben zu den Tätern machen.

Melden Sie sich bitte bei der Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell