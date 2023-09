POL-WES: Hamminkeln - Anfahren vom Parkplatz fordert eine schwerverletzte Pedelecfahrerin.

Rheinberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags (17.09.2023) kam es durch ein Gewitter gegen 01:30 Uhr zu einem Blitzeinschlag in einem Reihenhaus auf der Straße Am Rothen Busch. Der Dachstuhl hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen. Die 63- jährige Hausbewohnerin blieb unverletzt. Es entstand Gebäudeschaden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. CD Kontakt für ...

mehr