Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl ein. Er entwendete anschließend Dekomaterial, zwei Spielkonsolen sowie verschiedene Fahrradanbauteile. Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

