POL-DA: Bensheim: ++3. Nachtragsmeldung++ zu Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus - Korrektur zur vorangegangenen Meldung.

Bensheim (ots) - Am Sonntagmorgen (24.09.)wurde um 02.11 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Straße "Im Entich" gemeldet. Die Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, die Lösch- und Rettungsarbeiten sind in vollem Gange. Es wird nachberichtet. Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst) ...

mehr