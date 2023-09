Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: ++2. Nachtragsmeldung++ zu Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Bensheim (ots)

Bei einem Wohnungsbrand im südhessischen Bensheim am frühen Sonntagmorgen (24.09.) war eine tödlich verletzte Person auf einem Vordach des Gebäudekomplexes aufgefunden worden (wir hatten Berichtet). Bei dem Toten handelt es sich um einen 40-jährigen Mann aus den Niederlanden, welcher bei einer befreundeten Familie in dem Gebäude übernachtet hatte. Nach ersten Ermittlungen wollte er nach Bekanntwerden des Brandes in der darunter liegenden Wohnung das Gebäude über die Treppe verlassen. Zu diesem Zeitpunkt sei das Treppenhaus bereits voller Rauch gewesen. Daraufhin sei der Mann zurück in die Wohnung gelaufen und vom Balkon gesprungen. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden. Zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr erlitt bei den Löscharbeiten eine Kreislaufschwäche und wurde ebenfalls ärztlich versorgt. Durch die Feuerwehren aus Bensheim mit Ortsteilen und Heppenheim konnten alle anwesenden Bewohner, teils mittels Drehleiter, evakuiert werden. In der eigens eingerichteten Betreuungsstelle fanden sich über 30 Bewohner ein. Sie wurden durch den Sanitäts-/Betreuungszug des Landkreises Bergstraße und Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams betreut und versorgt. Da der Gebäudekomplex zunächst für den heutigen Tag und bis zur Begutachtung/Reinigung nicht mehr bewohnbar ist, kümmerte sich die Stadt Bensheim (vor Ort Bürgermeisterin Klein) um die Unterbringung der Bewohner. Neben dem Stadtbrandinspektor waren auch der Brandschutzaufsichtsdienst des Landkreises Bergstraße, Landrat Engelhardt, sowie ein Vertreter des Hauseigentümers vor Ort. Der Kriminaldauerdienst in Darmstadt und das zuständige Fachkommissariat in Heppenheim haben die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Bezugsmeldungen:

- presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5610027 - presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5610036

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell