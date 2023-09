Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim:++aktuell++ Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Bensheim (ots)

Am Sonntagmorgen (24.09.)wurde um 02.11 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Straße "Im Entich" gemeldet. Die Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, die Lösch- und Rettungsarbeiten sind in vollem Gange. Es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell