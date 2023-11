Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand am Montag (27.11.2023) zwischen 14.05 Uhr und 14.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker die rechte Seite eines VW und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

