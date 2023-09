BPOLI-KN: Bundespolizei stellt gefälschten Führerschein sicher

Konstanz (ots) - Ein europaweit gesuchter Mann ist vor wenigen Tagen in der Schweiz festgenommen und an die Bundespolizei überstellt worden. Der Gesuchte befindet nunmehr in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht München hatte gegen den 28-Jährigen Ende 2021 in einem anhängigen Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs in einer Vielzahl tatmehrheitlicher ...

mehr